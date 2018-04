Cadangan Devisa Akhir Bulan Maret Capai Titik Tertinggi

Cadangan devisa Korea Selatan meningkat dalam satu bulan dan mencatatkan nilai tertingi dalam sejarah.



Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) hari Rabu (4/4/18), cadangan devia akhir bulan Maret tahun 2018 mencapai 396,7 miliar 50 juta dolar AS, mengalami peningkatan 1,9 miliar 50 juta dolar AS.



Peningkatan laba operasional aset devisa dan melemahnya dolar mengakibatkan peningkatan aset mata uang lain yang dihitung dengan nilai dolar.



Sejak November tahun lalu cadangan devisa memperbaruhi rekor terbaru selama tiga bulan berturut-turut, namun sempat melemah pada bulan Februari akibat penguatan dolar.



Diantara cadangan devisa, surat obligasi menurun 2,1 miliar 40 juta dolar menjadi 363 miliar 80 juta dolar AS. Sedangkan uang deposito meningkat 4 miliar 90 juta dolar AS menjadi 23,8 miliar 20 juta dolar AS.



Cadangan devisa Korea Selatan pada akhir bulan Februari menempati urutan ke-9, sementara China menempati urutan puncak dengan total 3 triliun 134,5 miliar won.