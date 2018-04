Menteri Keuangan: Korea Selatan Tidak Penuhi Syarat Manipulator Mata Uang

Wakil Perdana Menteri Urusan Ekonomi Kim Dong-yeon mengatakan bahwa Korea Selatan tidak mencukupi persyaratan untuk menjadi manipulator mata uang.



Kim mengatakan hal tersebut dalam pembicaraan telepon selama 15 menit dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, menjelang pengumuman laporan nilai mata uang AS yang akan dirilis sekitar tanggal 15 April.



Pihaknya meyakinkan bahwa Korea Selatan tetap mempertahankan prinsip kebijakan valuta asing bahwa nilai mata uang ditentukan di pasar, tanpa adanya intervensi pemerintah.



Menurut laporan nilai mata uang AS pada bulan Oktober tahun lalu, Korea Selatan terlibat dalam daftar pemantauan karena memenuhi 2 dari 3 kriteria untuk manipulator mata uang.