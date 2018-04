AS Terapkan Bea Masuk Anti Dumping pada Ekspor Industri Baja Korsel

Amerika Serikat menerapkan bea masuk anti-dumping 75% pada barang ekspor utama industri pembuat baja (OCTG) buatan Korea Selatan.



Kementerian Perdagangan AS mengumumkan keputusan tersebut pada hari Kamis (12/4/18) waktu setempat.



Produsen OCTG Korsel, Nexteel terkena bea masuk anti-dumping 75,8 % sementara Seahsteel dan produsen lainnya terkena 6,75%.



Kementerian Perdagangan AS menyatakan Nexteel tidak memberikan informasi penting dan memperlambat proses investigasi sehingga mendapat pajak yang tinggi.



Sebelumnya Nexteel dibebaskan 25% pajak tambahan berdasarkan pasal 232 UU ekspansi perdagangan AS, namun efek pembebasan pajak hilang karena terkena bea masuk anti-dumping.



AS memberikan pembebasan bea masuk 25% sesuai dengan pasal 232 tersbut dan menetapkan jatah 70% dari rata-rata jumlah ekspor baja Korea Selatan mulai tahun 2015-2017.



Jika jatah tersebut diterapkan maka hanya 51% produk pipa baja yang dapat diekspor ke AS pada tahun 2017.