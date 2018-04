AS Jatuhkan Tarif 75% atas Sejumlah Pipa Baja Korsel

Kementerian Perdagangan AS memutuskan untuk menjatuhkan tarif hingga 75% atas sejumlah pipa baja Korea Selatan.



Kementerian itu mengumumkan hasil akhir tinjauan administratif terkait penetapan tarif anti-dumping atas produk pipa Korsel sepanjang periode 2015-2016 pada hari Kamis (12/4/2018).



Menurut industri baja pada hari Jumat (13/4/2018), AS menetapkan tarif anti-dumping sebesar 75,81% atas Nexteel dan 6,75% atas Seah Steel serta produsen baja Korea lainnya.



Tarif atas Nexteel lebih tinggi 29,44 persen dibandingkan hasil awal.



Penetapan tarif anti-dumping atas Nexteel secara efektif membatalkan keputusan AS bulan lalu untuk mengecualikan Korsel dari tarif 25% atas produk baja yang diganti dengan penetapan kuota.