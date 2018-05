Pompeo Janjikan Korea Utara Keuntungan Besar Jika Denuklirisasi Cepat

Menjelang KTT AS-Korea Utara yang dijadwalkan bulan depan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan AS, Kang Kyung-wha dan Mike Pompeo, menggelar pembicaraan pertama di Washington. Mereka menyatakan bahwa Korea Utara akan mendapatkan keuntungan besar jika menyerahkan senjata nuklirnya.



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyetujui pernyataan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bahwa denuklirisasi Korea Utara membutuhkan "verifikasi ketat," namun segera setelah dapat dikonfirmasi, hal itu akan mendatangkan bantuan ekonomi AS.



Kang menegaskan bahwa sanksi atas Korea Utara tidak akan diangkat sebelum Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong-un bertemu di Singapura pada tanggal 12 Juni mendatang.



Di tengah spekulasi bahwa denuklirisasi Korea Utara dapat berujung pada penarikan tentara AS dari Korea Selatan, Kang mengatakan bahwa hal itu bukanlah topik untuk didiskusikan dengan Korea Utara, dan menyebutnya sebagai "urusan aliansi."



Presiden Korea Selatan Moon Jae-in rencananya akan terbang ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Trump pada tanggal 22 Mei. KTT Seoul-Washington itu diperkirakan sangat penting untuk mempersiapkan pembicaraan yang sukses antara Trump dan Kim.