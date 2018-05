Nilai Ekspor Korea Selatan di Bulan Mei Mengalami Kenaikan

Volume ekspor bulan Mei ini mengalami kemajuan di bidang semikonduktor dan produk petroleum.



Menurut Badan Bea Cukai hari Senin (21/5/18), nilai ekspor bulan Mei mulai tanggal 1-20 Mei lalu mencapai 29,1 dolar Amerika, meningkat 14,8% dibandingkan 1 tahun lalu.



Nilai ekspor rata-rata per hari berdasarkan hari pekerjaan mencapai 2,2 miliar 40 juta dolar AS, naik 10,4%. Nilai ekspor tersebut pulih dengan angka dua digit dibandingkan rasio peningkatan bulan April yang tercatat 4,9%.



Nilai ekspor bulan Mei mengalami kenaikan pada bidang semikonduktor sebesar 42,8%, produk petroleum 19,1%, mobil sedan 12,6%. Namun, nilai ekspor di bidang cairan kristal dan pembuatan kapal menurun.



Ekspor Korea Selatan ke China, AS, Uni Eropa dan Jepang mengalami kenaikan, namun ekspor ke Vietnam menurun.



Nilai impor bulan Mei mencapai 27,5 miliar dolar AS, meningkat 10,7% dibandingkan 1 tahun lalu.



Akibat kenaikan harga minyak internasional, harga impor minyak bumi meningkat drastis. Neraca perdagangan mencapai surplus sebesar 1,5 mliar 50 juta dolar AS.

[Photo : YONHAP News]