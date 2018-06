Harga Bensin Naik untuk Minggu ke-7 dan Mendekati 1.700 Won di Seoul

Harga bensin domestik naik untuk minggu ketujuh berturut-turut, mendekati rata-rata 1.610 won per liter.



Menurut Opinet, website informasi harga minyak milik Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC), harga bensin reguler yang dijual di SPBU seluruh negeri naik rata-rata sebesar 4,7 won menjadi lebih dari 1.609 won per liter pada minggu pertama bulan Juni.



Harga naik kembali sejak minggu ketiga bulan April dan kini mencapai angka tertinggi sejak akhir 2014.



Bila dibandingkan dengan level terendah dalam tiga tahun terakhir yang tercatat pada bulan Maret 2016, di saat harga rata-rata bensin sekitar 1.340 won, biaya bensin telah naik 20 persen.



KNOC mengatakan bahwa harga minyak global telah jatuh akibat peningkatan produksi dan cadangan minyak mentah di AS dan pembicaraan terkait kemungkinan kenaikan produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).



Namun kenaikan harga minyak domestik diperkirakan akan terus berlanjut untuk sementara karena butuh waktu bagi harga global untuk menimbulkan dampak di dalam negeri.



Di Korea, harga minyak naik untuk catatan rekor 29 minggu berturut-turut hingga minggu kedua Februari. Harga kemudian turun hingga minggu ketiga April sebelum kembali merangkak naik.

[Photo : KBS News]