Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Lee Ju-yeol mengatakan kenaikan suku bunga AS bukan sebagai kejutan dan hanya akan memiliki dampak terbatas pada pasar keuangan lokal.



Lee menyampaikan kepada wartawan pada hari Kamis (14/6/18) meskipun ada kesenjangan yang lebih lebar dari suku bunga Korea Selatan dan AS, pihaknya tidak berharap satu atau dua kali kenaikan tambahan akan mendorong arus aliran modal dari investor asing di pasar domestik.



Mengenai kenaikan tambahan suku bunga AS, otoritas keuangan Korea Selatan mengadakan pertemuan pada hari Kamis untuk membicarakan tanggapannya.



Pemerintah menganggap bahwa kenaikan suku bunga AS akan berdampak secara terbatas pada pasar keuangan lokal.



Keputusan pemerintah tersebut dilandasi pada surplus perdagangan yang tercapai selama 24 bulan berturut-turut dan jumlah cadangan devisa Korea Selatan yang cukup untuk menciptakan kekuatan struktur keuangan di luar negeri.



Namun demikian, pemerintah akan tetap menghadapi risiko yang mungkin terjadi dari kenaikan tambahan suku bunga AS di masa depan.

[Photo : KBS News]