Produsen Mobil Korsel Protes Rencana Tarif Impor Otomatis AS

Langkah AS membalas tarif tinggi pada mobil impor menyebabkan kekhawatiran baik di dalam maupun luar negeri, bahwa tarif tinggi akan memberikan pukulan yang signifikan bagi industri otomotif AS.



Produsen mobil Korea Selatan juga menyuarakan keprihatinan mereka dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah AS.



Pada bulan Mei, Hyundai Motor Company menjual sekitar 65 ribu unit di AS, naik lebih dari 10% dari tahun lalu.



Produsen mobil Korea Selatan memproduksi hampir setengah dari mobil yang dijual di pasar Amerika di AS dan telah mempekerjakan lebih dari 25 ribu orang untuk operasi tersebut.



Hyundai mengutip hal tersebut dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada pemerintah AS dengan Kia Motor Corporation, dalam upaya mencegah pengenaan tarif 25 % pada mobil impor dan suku cadang mobil, sebuah langkah yang pasti akan menghadapi pukulan ke pasar tenaga kerja AS.



Jika diberlakukan, tarif tersebut akan menaikkan biaya produksi pabrik AS yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas dan pada akhirnya mendorong AS untuk memangkas pekerjaan dan investasi.



Produsen mobil AS, termasuk General Motors dan Ford, juga memprotes tarif tinggi.



Beberapa ahli mengatakan bahwa penurunan produksi mobil di AS dapat mengakibatkan hampir 620 ribu orang kehilangan pekerjaan mereka.



Je Hyun-jung, seorang ahli di Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, mengatakan sejumlah besar pembuat mobil global, termasuk Hyundai dan Kia Motors, telah berkontribusi menciptakan pekerjaan di AS.



Jika Washington mengambil langkah pada mobil impor, langkah tersebut kemungkinan akan memukul ekonomi AS secara keseluruhan.



Meskipun ada penolakan terhadap tarif, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa penyelidikan awal terhadap impor mobil dan suku cadang mobil akan selesai dalam waktu tiga atau empat minggu.



Garis besar rencana Washington tentang impor otomatis akan muncul setelah Departemen Perdagangan mengadakan dengar pendapat terkait pada 19 Juli.

[Photo : YONHAP News]