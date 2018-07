Jumlah Cadangan Devisa Korea Selatan Menembus 400 Miliar Dolar AS

Jumlah cadangan devisa Korea Selatan berhasil menembus 400 miliar dolar AS untuk pertama kali.



Volume cadangan tersebut meningkat 100 kali lipat lebih dalam waktu 21 tahun setelah krisis moneter.



Bank Sentral Korea Selatan (BOK) dan Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Rabu (4/7/18) menyatakan cadangan devisa akhir bulan Juni tercatat pada angka 400,3 miliar dolar AS.



Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,3 miliar 20 juta dolar AS dibandingkan satu bulan sebelumnya.



Rekor jumlah cadangan devisa terus membaik selama 4 bulan berturut-turut sejak bulan Maret lalu, namun capaian sebesar 400 miliar dolar AS merupakan yang pertama kali.



Seorang pejabat BOK mengatakan peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan laba operasional atas aset valuta asing.



Pihaknya menambahkan, IMF menetapkan standar cadangan devisa tertentu bagi tiap negara sesuai dengan volume perekonomian dan utang terhadap luar negeri, dengan 400 miliar dolar AS sudah termasuk dalam standar IMF.



Saat ini, volume cadangan devisa Korea Selatan menempati urutan ke-9 di dunia.

[Photo : KBS News]