Jumlah Investasi Langsung Luar Negeri ke Korsel Capai Titik Tertinggi

Jumlah Investasi Asing Langsung (FDI) ke Korea Selatan pada semester pertama tahun ini diperkirakan menembus 20 miliar dolar AS selama 4 tahun berturut-turut.



Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya pada hari Rabu (4/7/18) menyatakan bahwa jumlah FDI warga asing pada semester pertama tahun ini meningkat 64,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 15 miliar 750 juta dolar AS.



Kinerja tersebut berhasil melampaui capaian FDI pada kuartal pertama hingga ketiga tahun lalu.



Jumlah laporan investasi dari Uni Eropa ke Korea Selatan mengalami kenaikan 106,3% menjadi 4 miliar 570 juta dolar AS, dan jumlah investasi yang masuk mencapai 3 miliar 330 juta dolar AS.



Jumlah laporan investasi dari AS mengalami kenaikan 23,2% menjadi 3 miliar 10 juta dolar AS, dengan jumlah investasi yang masuk mengalami kenaikan 163% menjadi 1 miliar 710 juta dolar AS.



Jumlah laporan investasi dari China juga mengalami kenaikan 360% menjadi 2,2 miliar dolar AS, dengan jumlah total investasi yang masuk senilai 720 juta dolar AS, meningkat 558,8%.



Seorang pejabat pemerintah mengatakan jumlah FDI selama 4 tahun dapat mencapai 20 miliar dolar AS karena risiko geopolitik di Semenanjung Korea semakin reda, ditambah dengan peningkatan pada volume ekspor dan kerja sama ekonomi dengan China.









[Photo : KBS News]