Rangkaian Pertemuan Pemerintah dan Sipil Untuk Menanggapi Perang Dagang G2

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi pada hari Kamis (12/7/18) mengadakan pertemuan untuk meanggapi perang perdagangan antara AS dan China.



Asisten Wakil Menteri Perdagangan Gang Sung-cheon mendesak agar pemerintah dan swasta harus berhati-hati dalam menangani kemungkinan perang perdagangan AS dan China yang berkepanjangan dan meluas.



Untuk itu, pihaknya bersama lembaga riset industri akan menganalisa dampak dari rencana pengenaan pajak tambahan AS terhadap impor dan ekspor Korea Selatan.



Selain itu, kementerian bersama pemerintah dan swasta secara terpisah akan membicarakan bentuk penanganan atas tindakan AS, terkait pengenaan tarif impor mobil.



Menurut rencana, kementerian akan mengirim asisten wakil menteri Gang ke rapat dengar pendapat di AS yang dijadwalkan berlangsung pada tgl.19 Juli.



Gang akan bertindak sebagai perwakilan untuk menyampaikan posisi pemerintah dan kalangan industri mobil Korea Selatan.





