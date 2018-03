Korut Protes terkait Pemberhentian GFATM

Kantor Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan otoritas Korea Utara baru-baru ini mengirim surat kepada The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) untuk memprotes pemberhentian dana dukungan terhadap Korea Utara.



Menurut KCNA, dalam surat untuk Ketua Pelaksana GFATM pada tanggal 10 Maret lalu, Korea Utara mengkritik pemberhentian pemberian dana secara mendadak sebagai akibat dari tekanan sebagian pihak yang ingin mempolitisasi tindakan kemanusiaan.



Pemberhentian dana secara sepihak di tengah proyek pemusnahan T.B.C. dan Malaria yang mulai berkembang dinilai sebagai tindakan non rasional dan tidak manusiawi.



Pihak Korut menuntut keras GFATM untuk kembali menangani persoalan ini dari sisi manusiawi.