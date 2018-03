AS dan Korsel Samakan Pandangan Untuk Kesuksesan KTT Korut-AS

Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong pada hari Selasa (20/3/18) menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS sepakat menyamakan pandangan untuk mensukseskan KTT antara AS dan Korea Utara yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei mendatang.



Ketua Chung mengatakan hal tersebut saat menjelaskan hasil pertemuan dengan Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Herbert McMaster di sela pertemuan trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang di San Fracisco, AS.



Pihaknya menambahkan, untuk mensukseskan KTT antara AS dan Korea Utara, Korea Selatan dan AS akan bekerjasama secara intensif di masa depan. Selain itu, ketiga negara, Korea Selatan, AS, dan Jepang juga akan meningkatkan kerjasama agar kedua KTT tersebut berjalan tanpa masalah.



Ketua Chung telah mengadakan pertemuan dengan Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Herbert McMaster dan Kepala Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Jepang Shotaro Yachi di San Francisco AS selama dua hari pada tanggal 17 dan 18 Maret lalu untuk membahas denuklirisasi di Semenanjung Korea.