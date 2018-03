AS dan Korut Adakan Pertemuan Selama Dua Hari di Finlandia

Wakil Direktur Jenderal Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang-il diinformasikan menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal.



Choe menyatakan hal tersebut dalam jamuan makan malam oleh pemerintah Finlandia pada hari Senin (19/3/18) waktu setempat sebelum pembukaan dialog 1,5 jalur antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS di Helsinki, Finlandia selama dua hari.



Jamuan makan malam tersebut dihadiri 18 tokoh dari tiga negara termasuk 6 orang tokoh dari Korea Utara. Namun diinformasikan mereka tidak berdialog mengenai situasi di Semenanjung Korea termasuk dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS.



Seorang peserta jamuan mengatakan bahwa Korea Utara memberi kepercayaan pada Korea Selatan terkait masalah di Semenanjung Korea. Dirinya menambahkan, Korea Utara mengesankan tekad kuat dan berhati-hati atas KTT dengan AS di bulan Mei mendatang.



Sementara itu, dalam pertemuan selama dua hari, Korea Utara akan menyampaikan pernyataan Pyongyang mengenai persiapan KTT, untuk kemudian pihak Korea Selatan dan AS akan menyampaikan pandangan masing-masing.