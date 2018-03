Korsel, Korut dan AS Akhiri Pertemuan Persiapan KTT di Finlandia

Forum 'dialog 1,5 jalur' antara Korea Selatan, Korea Utara, dan AS berakhir setelah membahas isu utama menjelang dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS yang akan berlangsung pada bulan April dan Mei mendatang.



Wakil Direktur Jenderal Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Choe Kang-il mengadakan diskusi dengan diplomat dan peneliti dari Korea Selatan dan AS di Helsinki, Filandia selama 2 hari mulai Selasa lalu.



Menurut Profesor dari Universitas Handong Korea Selatan, Kim Joon-hyung, yang juga turut hadir, ketiga pihak memiliki kesepakatan bahwa ke dua KTT tersebut harus berhasi.



Profesor Kim mengatakan bahwa diskusi tersebut membahas berbagai isu termasuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan KTT yang direncanakan.



Namun pihaknya menilai delegasi Korea Utara tidak memperlihatkan tekad terhadap denuklirisasi Korea Utara secara langsung dengan tidak menyebut balasan dari denuklirisasi termasuk cara penjagaan atau penetapan rezim.