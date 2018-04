Korsel dan Korut Kemungkinan Akan Berparade Bersama Di Asian Games Indonesia

Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Do Jong-hwan dan Menteri Olahraga Korea Utara Kim Il-kuk memutuskan bahwa kontingen atlet dua Korea akan masuk secara bersama di Asian Games Indonesia pada bulan Agustus mendatang.



Menteri Do dan Kim menyatakan keinginan tersebut saat bertemu di Pyongyang dan membahas pertukaran olahraga antara dua Korea pada Senin (2/4/18) lalu.



Dua Korea akan membahas langkah pertukaran olahraga secara detail, termasuk masuk bersama pada Asian Games, setelah KTT pada 27 April mendatang.



Menteri Kim mengatakan apabila dua Korea rutin dan memiliki kesatuan dalam membahas persiapan keolahragaan, keduanya diharapkan mampu menempati urutan puncak di Asia dan menjadi tim kuat yang tidak dipandang sebelah mata oleh dunia.



Sementara itu Menteri Do menambahkan bahwa rencana tersebut akan dibahas lebih rinci setelah pelaksanaan KTT dua Korea berlangsung. Dia berharap olahraga mampu menjaga dinamika kompromi dan pertukaran antara dua Korea.