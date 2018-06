Korea Utara Tahan Pemberitaan Terkait Kunjungan Kim Yong-chol Ke AS

Wakil Ketua Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, Kim Yong-chol telah kembali ke Pyongyang dalam 3 hari setelah mengadakan pertemuan dengan presiden AS Donald Trump di AS.



Berbeda dari kunjungan Wakil Pertama Ketua Partai Buruh, Cho Myung-rok ke AS pada tahun 2000 lalu, yang memberitahukan jadwal kunjungan dan pencapaian pernyataan bilateral secara detail dan segera.



Gerakan Korea Utara saat ini dianggap sebagai langkah hati-hati sebelum keberhasilan KTT antara AS dan Korea Utara menjadi nyata.



Sebagian pihak menduga Kim Jong-un juga sedang mempertimbangkan kemungkinan terungkapnya kunjungan Kim Yong-chol ke AS beberapa saat lalu, dalam rangka memaksimalkan efek propagandanya.



Untik itu, Korea Utara tidak akan memberikan komentar hingga tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan Panmunjom, sebelum KTT antara AS dan Korea Utara.

[Photo : KBS News]