Korut Beritakan Pengadopsian Pernyataan Bersama dengan AS

Sejumlah media Korea Utara hari Rabu (13/6/18) memberitakan pengadopsian pernyataan bersama dalam KTT Korea Utara dan AS di Singapura kemarin.





Harian resmi Partai Buruh, Rodong Sinmun hari Rabu melaporkannya dalam 4 lembar berita dengan 30 foto terkait.





Media tersebut juga menambahkan bahwa pemimpin Korea Utara dan AS telah mendirikan aliansi baru dan bertukar pendapat secara memdalam tentang pembentukan sistem perdamaian Semenanjung Korea.





Rodong Sinmun menerangkan empat pasal pernyataan bersama, dimana kedua pihak sepakat untuk melaksanakannya secara bertahap.





Kemudian, mereka juga menulis bahwa Kim Jong-un akan mengambil tindak berikutnya sesuai tindakan yang diambil oleh AS.





Sementara itu media Korea Utara lainnya melansir bahwa Kim Jong-un meminta penghentian latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS, dan menyatakan bahwa latihan militer itu dapat berhenti selama dialog kedua pihak berlangsung.





Trump juga menyatakan niatnya untuk menghapus saksi terhadap Korea Utara jika negosiasi dan hubungan kedua negara berkembang.

