AS dan Korea Utara Bahas Pemulangan Kerangka Tentara AS di Panmunjeom

AS dan Korea Utara pada hari Kamis (12/7/18) mengadakan pembicaraan di desa perbatasan Panmunjeom untuk memulangkan kerangka tentara AS.



Menurut laporan, kedua negara membahas rincian tentang cara dan jadwal pemulangan kerangka tentara AS yang meninggal pada saat Perang Korea.



Mereka melaksanakan pembicaraan tersebut sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai pada KTT di Singapura pada bulan Juni lalu.



Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang beberapa saat lalu mengadakan kunjungan ke Pyongyang telah menyampaikan bahwa perundingan tentang pemulangan kerangka tentara itu akan berlangsung pada tgl.12 Juli.



Menurut laporan, saat ini sebanyak 100 peti kayu yang akan digunakan untuk memulangkan kerangka tentara AS tengah disiapkan di Panmunjeom.

[Photo : YONHAP News]