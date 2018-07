Delegasi AS dan Korea Utara Gagal Bertemu di Panmunjeom

AS dan Korea Utara gagal melanjutkan pembicaraan pemulangan kerangka tentara AS yang meninggal pada Perang Korea.



Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan menyampaikan bahwa delegasi AS mengunjungi Desa Perbatasan Panmunjeom pada Kamis pagi (12/7/18) untuk mengadakan perundingan dengan pihak Korea Utara.



Sebelumnya, kedua belah pihak diperkirakan akan mengadakan pembicaraan terkait cara dan jadwal rincian pemulangan kerangka tentara AS.



Namun, mereka gagal bertemu karena delegasi Korea Utara tidak menghadiri pertemuan, sehingga diperkirakan pembicaraan tersebut akan ditunda.



Pertemuan tersebut mendapat sorotan sebagai bagian dari upaya melaksanakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT bilateral mengenai masalah tawanan perang dan pemulangan kerangka tentara AS.

[Photo : YONHAP News]