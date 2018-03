Pesan Korea Utara Disampaikan Kepada Dewan Keamanan PBB

Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS Herbert MacMaster menjelaskan pesan Korea Utara yang disampaikan oleh delegasi khusus pemerintah Seoul kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York.



Dia menjelaskan penerimaan permintaan KTT antara Korea Utara dan AS oleh Presiden Trump dilaksanakan dalam proses resmi bukan dilaksanakan secara impulsif. Dengan kata lain, pihaknya memutuskan hal tersebut setelah mengamati perkembangan hubungan antara dua Korea menjelang Olimpiade PyeongChang.



MacMaster juga mendesak negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa sanksi kepada Korea Utara harus tetap berlangsung sampai mereka menghentikan uji coba nuklir dan misil secara sempurna.



Selain itu Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia PBB untuk Korea Utara, Tomas Ojea Quintana, mendesak agar masalah HAM di Korea Utara harus dibahas bersama dengan pembicaraan nuklir dalam sidang Dewan HAM PBB.