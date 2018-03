Gedung Putih memiliki ekspektasi tinggi pada KTT antara Korea Utara-AS dan menyatakan jika Korea Utara mematuhi janji mereka, pertemuan tersebut akan berlangsung tanpa masalah.



Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyatakan hal tersebut pada hari Senin (12/3/18) waktu setempat. Menurutnya, pihak AS sedang mempersiapkan pertemuan dengan Koera Utara di kementerian masing-masing.



Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang sedang mengunjungi Afrika menyatakan pihaknya ingin mendengar langsung permintaan KTT antara dua negara dari Korea Utara.



Menurutnya, belum ada kesepakatan apapun terkait pertemuan sehingga perlu dilaksanakan pembahasan jadwal seperti tempat KTT, tata cara berdialog, dll.



Tillerson mempercepat kunjungannya di Afrika dan kembali ke AS dengan memperpendek satu hari dari jadwal kunjungan ke Afrika yang telah direncanakan.