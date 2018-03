Jumlah Pelajar Bahasa Korea Di Universitas AS Mencapai 14 Ribu Orang

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas bahasa Korea di universitas AS mencapai 14 ribu orang.



Menurut hasil survei dari Asosiasi Bahasa Modern(MLA) yang didukung oleh Kementerian Pendidikan AS, jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas bahasa Korea mencapai 13.936 orang tersebar di di 2.669 universitas AS pada tahun 2016.



Jumlah mahasiswa kelas bahasa Korea menduduki posisi ke-11 setelah kelas bahasa Spanyol, Perancis, Jerman dan Jepang. Jumlah itu meningkat sebesar 13,7% dibandingkan tahun 2013 lalu.



MLA menyatakan jumlah mahasiswa untuk kelas bahasa Korea dan Jepang mengalami kenaikan sementara kelas bahasa lain menurun.



Peningkatan jumlah peserta kelas bahasa Korea diperkirakan karena minat belajar yang lebih tinggi dan pengaruh budaya Korea Hallyu.