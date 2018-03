Presiden Donald Trump memecat Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada hari Selasa (13/3/18) waktu setempat dan menunjuk sementara Ketua Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo sebagai penggantinya.



Dalam twitternya Trump mengatakan "Ketua Pompeo akan menjadi Menteri Luar Negeri baru kita. Dia akan melaksanakan tugas dengan fantastis!" Ditambahkannya, "Terima kasih Rex Tillerson atas jasanya! Ginas Haspel akan menjadi Ketua CIA baru, dan dia akan menjadi perempuan pertama yang dipilih mengemban jabatan itu."



Pemecatan Tillerson dilakukan jelang KTT antar Korea dan KTT antara Korea Utara dan AS dijadwalkan. Tillerson terus menuntut dialog dengan Korea Utara tanpa syarat dan hal itu memperburuk hubungannya dengan Presiden Trump. Trump meminta pencopotan jabatannya pada tanggal 9 Maret lalu sehingga Tillerson yang mengunjungi Afrika kembali ke AS lebih cepat dari jadwal sebelumnya.



Ketua CIA Pompeo dianggap sebagai tokoh yang bersikap keras terhadap Korea Utara. Sementara calon Ketua CIA baru Ginas Haspel pernah terlibat dalam kontroversi karena menggunakan cara penyiksaan yang keras.