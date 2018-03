Trump Percaya Hal Positif Akan terjadi pada Korut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya percaya bahwa hal yang positif akan terjadi dalam pertemuan AS dan Korea Utara.



Menurut kantor berita AP, pendapat optimis Trump itu disampaikan dalam pidatonya saat berkunjung pangkalan Angkatan Laut AS di San Diego, California hari Selasa (13/3/18) waktu setempat.



Dalam kesempatan itu, Trump juga menuturkan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan semua hal dan mengharapkan sesuatu yang positif akan terjadi.



Trump meyakini hal tersebut akan menjadi sesuatu yang hebat bagi kedua Korea, AS, dan seluruh dunia.