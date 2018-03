Korut-Swedia Lakukan Pembicaraan Tingkat Menlu di Stockholm

Diplomat Korea Utara dan Swedia telah menyelesaikan perundingan selama dua hari di Stockholm.



Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho pada Jumat (16/3/18) lalu, Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengatakan kepada wartawan bahwa perundingan diadakan dalam suasana "baik dan konstruktif".



Mengenai peran Swedia dalam membebaskan 3 tahanan AS di Korea Utara, Menteri Luar Negeri Swedia mengulangi bahwa pihaknya akan memenuhi tugasnya sebagai fungsi perlindungan.



Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara pada Jumat pagi, Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya siap bertindak sebagai fasilitator untuk membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.



Perundingan Korea Utara dan Swedia terjadi setelah Presiden Trump menerima undangan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un untuk KTT antara Korea Utara dan AS.



Swedia termasuk beberapa negara yang dikabarkan akan dipilih sebagai tempat pelaksanaan KTT tersebut.



Swedia juga berfungsi sebagai kekuatan pelindung di Korea Utara bagi sejumlah negara, termasuk menangani urusan kekonsuleran AS.