Perundingan FTA Korsel-AS Dilanjutkan Minggu Depan

Perundingan revisi FTA menjadi semakin rumit menyusul keputusan AS yang secara kaku menetapkan tarif 25% pada baja impor mulai tanggal 23 Maret.



Kedua belah pihak melanjutkan perundingan hari ke dua di kantor Perwakilan Perdagangan AS di Washington, Jumat (16/3/18).



Korea Selatan diwakili oleh Yoo Myung-hee, direktur umum untuk negosiasi FTA dari Kementerian Perdagangan, sementara tim AS dipimpin oleh Asisten Perwakilan Dagang, Michael Beeman.



A.S. mendesak Korea Selatan untuk mengurangi hambatan perdagangan non-tarif di sektor otomotif dan memperkuat peraturan negara asal, karena hal tersebut terkait dengan perundingan FTA dengan kemungkinan pembebasan Korea dari tarif baja AS.



Sementara itu Korea Selatan menegaskan ketidak adilan pada penerapan tarif baja AS dan tindakan pengamanan produk mesin cuci dan panel surya Korea Selatan. Hal itu mendorong munculnya revisi klausul penyelesaian sengketa investor-negara bagian (ISDS).



Sebelumnya, saat mengumumkan keputusan tarif baja, Presiden Trump memberikan pengecualian sementara pada Kanada dan Meksiko yang merupakan anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).



Langkah tersebut dipandang sebagai cara bagi AS untuk mengamankan sebuah keputusan pada negosiasi NAFTA bulan depan.



Korea Selatan telah mempersiapkan perundingan FTA dengan pandangan bahwa Washington dapat menggunakan taktik serupa dalam perundingan perdagangan bebasnya dengan Seoul.