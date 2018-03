Donald Trump Kembali Tegaskan Untuk Bertemu Kim Jong-un Mei mendatang

Presiden AS Donald Trump kembali menyatakan dirinya akan bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada bulan Mei.



Gedung Putih mengumumkan isi pembicaraan lewat telepon antara Presiden Korea Selatan dan AS.



Menurut Gedung Putih, kedua presiden sependapat bahwa inti sari untuk mencapai denuklirisasi yang pernamen di Semenanjung Korea adalah aksi yang konkrit, bukan ungkapan, serta berjanji akan bekerjasama dengan erat untuk memberi tekanan maksimal pada Korea Utara.



Presiden Trump menyatakan kembali bahwa dirinya akan bertemu dengan Kim Jong-un pada bulan Mei. Dengan demikian, Gedung Putih memperlihatkan persiapan KTT antara Korea Utara dan AS berjalan lancar.



Sebelumnya Kementerian Luar Negeri AS juga telah mulai persiapan KTT setelah Presiden Trump menerima usulan pertemuan dari Kim Jong-un pada tanggal 8 Maret lalu.



Dalam pembicaraan lewat telepon kali ini, Presiden Korea Selatan dan AS kembali menekankan bahwa masa depan yang lebih cerah akan terbuka jika Korea Utara memilih jalan yang tepat.