Larry Kudlow: 'Negara-negara Aliansi Asia dan Eropa Akan Mendapatkan Pembebasan Tarif'

Larry Kudlow yang ditunjuk sebagai calon Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS oleh Presiden Trump mengatakan bahwa negara-negara aliansi Asia dan Eropa akan menjadi negara bebas tarif.



Larry Kudlow meramalkan hal tersebut dalam acara radio di New York 3 hari sebelum ditunjuk sebagai calon Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.



Dalam acara tersebut dia menyakinkan bahwa semua negara Eropa dan negara-negara aliansi Asia, kecuali Cina, akan mendapat pembebasan tarif.



Ditambahkannya, pemberlakukan pengenaan tarif kali ini mungkin merupakan salah satu strategi untuk negosiasi.



Hingga sekarang Larry Kudlow menolak proteksionisme termasuk pemberlakukan bea masuk tinggi dari AS pada impor baja.