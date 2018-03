Dua Korea dan AS akan mengadakan pembicaraan di Finlandia pada tanggal 20 dan 21 Maret menjelang kemungkinan KTT antara Korea Utara dan AS.



Choe Kang-il, diplomat senior Korea Utara urusan AS di Kementerian Luar Negeri tiba di Helsingki pada tanggal 19 Maret melewati Beijing untuk pembicaraan tersebut.



Dari pihak AS, mantan duta besar untuk Korea Selatan Kathleen Stephens dan Thomas Hubbard akan menghadiri pertemuan, bersama dengan ahli Korea Utara termasuk Bob Carlin.



Korea Selatan akan mengirim mantan duta besar untuk Jepang, Shin Kak-soo, mantan duta besar untuk China, Shin Jung-seung dan 4 ahli.



Para peserta diharapkan akan membicarakan rencana pertemuan puncak antara dua Korea, dan AS dengan Korea Utara.



Sebelumnya Swedia mengatakan bahwa pertemuan dengan menteri luar negeri Korea Utara, Ri Yong-ho yang baru-baru ini digelar di Stockholm telah difokuskan pada keamanan di Semenanjung Korea. Artinya diisyaratkan keduanya telah membahas beberapa hal terkait KTT antara Korea Utara dan AS.