Korsel, Korut dan AS Adakan Forum Persiapan KTT di Finlandia

Forum 'dialog 1,5 jalur' antara Korea Selatan, Korea Utara, dan AS yang digelar di Filandia hari Selasa (20/3/18) waktu setempat membahas dua hal utama terkait dua KTT antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS yang akan berlangsung pada bulan April dan Mei mendatang.



Dalam pelaksanaan, forum tersebut berlangsung tanpa menetapkan tema atau format tertentu untuk mengeluarkan pandangan masing-masing.



Ada banyak diskusi terkait persiapan dua KTT dan dilaporkan bahwa diskusi tidak hanya dilakukan partai-partai peserta KTT tetapi juga negara-negara tetangga, demi kemajuan dalam keberhasilan perundingan.



Wakil Direktur Jenderal Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Choe Kang-il, mendapat perhatian lebih karena hadir sebagai pelaksana tugas dirjen. Pihaknya menjalankan tugas kebijakan Korea Utara terhadap AS yang diperkirakan berkaitan dengan pelaksanaan KTT.



Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengatakan forum kali ini bukan pertemuan resmi antara tiga negara, namun diharapkan tetap memberi dampak positif.



Forum tersebut juga menghadirkan Ketua Institut Penelitian Sejong Baek Jong-chun, mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan Kathleen Stephens, dll.