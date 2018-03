Trump Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Putin di Pilpres

Presiden AS Donald Trump mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa (20/3/18) waktu setempat.



Gedung Putih menyatakan bahwa dua pemimpin tersebut membahas isu penting terkait hubungan bilateral, masalah keamanan dan pentingnya denuklirisasi di Semenanjung Korea.



Presiden Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa pembicaraan dengan Putin melalui telepon sangat menyenangkan, dan mereka akan bertemu dalam waktu dekat untuk membahas masalah Korea Utara.



Menurut Gedung Putih, jadwal KTT antara AS dan Rusia belum dipastikan, namun dua pihak tetap membahas perhatian bersama antara dua negara.



Pembicaraan AS dan Rusia berselang dua hari setelah pemilihan Presiden di Rusia. Namun, Trump belum menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden China Xi Jinping, yang juga kembali diangkat sebagai presiden.



Salah seorang anggota Majelis Tinggi John Mccain kemudian mengkritik sikap Trump yang mengucapkan selamat atas kemenangan Putin dalam pemilihan presiden yang tidak adil.