AS Tunda Penerapan Bea Masuk Impor Korea Selatan

Amerika Serikat menunda penerapan bea masuk tinggi pada impor baja Korea Selatan hingga akhir bulan April.



Ketua Perwakilan Perdagangang AS Robert Lighthizer menyatakan pihaknya untuk sementara menunda penerapan bea masuk baja sebesar 25% sehari sebelum memberlakukannya.



Selain Korea Selatan, penundaan itu juga diberlakukan bagi Uni Eropa, Kanada, Meksiko, Argentia, Australia, dan Brazil.



Negara-negara tersebut harus meneruskan negosiasi dengan AS terkait syarat-syarat untuk penerapan bea masuk.



Sementara itu, penundaan bagi Korea Selatan berkaitan dengan negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Korea Selatan dan AS.



Dalam perundingan negosiasi FTA, pemerintah Seoul menyerahkan sepenuhnya kepada AS terkait bea masuk produk truk pick up.