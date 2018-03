Mike Pence: Tekanan Terhadap Nuklir Korut Tidak Akan Berhenti

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan, pihaknya tidak akan menghentikan tekanan terhadap program nuklir Korea Utara sampai Korea Utara meninggalkan nuklir secara sempurna.



Dalam sebuah upacara Partai Republik AS, Pence mengatakan bahwa kebijakan tekanan Presiden Trump sudah mulai menunjukkan efeknya dan dirinya berharap akan ada kemajuan.



Bukan hanya terhadap Korea Utara, Pence juga mengecam Iran, dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui nuklir Iran dan tidak mengampuni tindakan-tindakan yang tidak stabil dari Iran.



Pence juga mengecam ISIS dan berjanji bahwa Amerika Serikat akan mencari dan memusnahkan mereka sampai tak bersisa, supaya tidak dapat mengancam AS maupun negara-negara aliansinya.