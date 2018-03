Capai Kesepakatan, Revisi FTA Korsel-AS Masuki Tahap Akhir

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS mencapai kesepakatan terbaik pada isu seputar perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dan negosiasi pembebasan tarif baja.



Mnuchin mengatakan dalam acara Fox News pada hari Minggu (25/3/18) bahwa Ketua Perwakilan Perdagangang AS Robert Lighthizer mencapai kesepakatan dengan Korea Selatan untuk mengurangi jumlah biaya impor Korea Selatan dan berharap kesepakatan tersebut segera ditandatangani.



Sementara itu Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong juga mengatakan pada hari Minggu (23/3/18) bahwa kedua negara mencapai titik temu secara efektif untuk merevisi FTA dan masalah tarif baja.



Dengan demikian negosiasi revisi FTA antara Korea Selatan dan AS yang berlangsung sejak 5 Januari lalu memasuki tahap akhir.