AS: Beijing Lakukan Pengarahan Terkait Kunjungan Kim Jong-un ke China

Juru Bicara AS, Sarah Sanders mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa pemerintah China mengklarifikasi Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengunjungi Beijing.



Klarifikasi tersebut termasuk pesan pribadi Presiden China Xi Jinping kepada Presiden AS Donald Trump.



Sanders dalam pernyataannya menegaskan bahwa AS sedang melakukan kontak dengan Korea Selatan dan Jepang sebagai bukti untuk hasil strategi penekanan AS terhadap Korea Utara.



Sebelumnya, Sanders menyatakan Trump sedang mengawasi kondisi terkini Pyongyang dan menjalankan persiapan untuk pertemuan tingkat tinggi AS dan Korea Utara.