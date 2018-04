Media Jepang: AS Pertimbangkan Kompensasi Atas Denuklirsasi Korut

Harian Yomiuri Simbun Jepang dalam beritanya pada hari Kamis (5/4/18) mengutip bahwa AS tengah mengkaji proses denuklirsasi termasuk pemberian kompensasi tertentu jika Korea Utara mengambil tindakan spesifik dan konkrit dalam upaya tersebut.



Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan membicarakan peta denuklirsasi, termasuk langkah kompensasi AS dalam pertemuan puncak mereka yang akan berlangsung di Florida pada tanggal 17 dan 18 April.



Sebelumnya, Kim Jong-un dalam kunjungan ke China di bulan Maret mengungkapkan bahwa Semenanjung Korea yang bebas nuklir dapat dimungkinkan jika Korea Selatan dan AS mengambil langkah bertahap untuk menciptakan perdamaian.