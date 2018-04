Korut-AS Prioritaskan Denuklirisasi Sebagai Agenda Utama KTT

Pemerintah Washington menegaskan denuklirisasi sebagai agenda utama KTT antara Korea Utara dan AS dan mengusulkan penyelesaian HAM di negara tersebut.



Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert pada hari Selasa (10/4/18) waktu setempat menyatakan adanya kemungkinan pembahasan HAM, terutama dalam pertemuan antar dua negara yang memiliki perbedaan pandangan.



Nauert menekankan bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea adalah prioritas utama, di samping akan membahas agenda-agenda lain.



Pihaknya tidak dapat berspekulasi terkait kesamaan visi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS, kecuali melalui dialog langsung jika Pyongyang menyatakan kesiapan.



Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Katina Adams, pada 6 April lalu dalam sebuah wawancara mengatakan pihaknya akan memberi tekanan agar pemeirntah Pyongyang menghargai kebebasan HAM warga Korea Utara.