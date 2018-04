Penasehat Keamanan Korea Selatan-AS Akan Bertemu di Washington pada Kamis

Penasihat keamanan nasional Korea Selatan dan AS akan bertemu di Washington pada hari Kamis (12/4/18) waktu setempat untuk mengatur pandangan jelang pertemuan dengan Korea Utara..



Sebelumnya, pada Rabu (11/4/18) lalu Penasihat Keamanan Nasional Chung Eui-yong mengunjungi Washington sebagai upaya bertemu dengan mitranya dari AS, John Bolton.



Chung dan Bolton diperkirakan akan membangun saluran komunikasi antara kedua negara menjelang KTT yang akan datang.



Pertemuan mereka diharapkan dapat mempercepat persiapan pertemuan puncak antar Korea dan KTT antara Korea Utara dan AS.