Pompeo: AS Tetapkan Kondisi Denuklirisasi Korea Utara

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo optimis bahwa pemerintahan Presiden Trump mampu mewujudkan penyelesaian damai pada masalah nuklir Korea Utara.



Pompeo pada hari Kamis (12/4/18) mempresentasikan penilaiannya mengenai KTT Korea Utara yang akan datang dalam sidang konfirmasi di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.



Kepala Badan Intelijen Pusat (CIA) mengatakan kepada para senator bahwa AS secara realistis meyakini KTT akan mencapai kesepakatan komprehensif denuklirisasi Semenanjung Korea.



Namun, Pompeo mengatakan bahwa pihaknya optimis pertemuan itu mampu mencapai kesepakatan diplomatik yang sangat dibutuhkan Amerika dan dunia.



Pompeo yang dikenal karena pendekatan hawkish pada keamanan AS, menyangkal bahwa dia pernah menganjurkan perubahan rezim di Korea Utara.



Pompeo dalam Aspen Institute Juli lalu menegaskan bahwa prioritas pemerintahan AS adalah memisahkan Kim Jong-un dari senjata nuklir yang dia kendalikan.