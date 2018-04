AS Teruskan Tekanan Pada Korea utara

Menteri Keungan Amerika Serikat Steven Mnuchin pada hari Rabu (11/4/18) waktu setempat mengatakan bahwa Korea Utara berniat berdialog dengan Presiden AS akibat strategi penekanan yang terus-menerus.



AS bekerja sama dengan negara sekutunya, Korea Selatan, China, dan Jepang sekaligus meneruskan strategis penekanan terhadap Korea Utara sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump.



Mnuchin juga menyebut bahwa saat ini AS tidak mengakui sikap Iran dan Trump sedang mempertimbangkan pengunduran diri AS dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA).