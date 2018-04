Menteri Pertahanan AS: Kita Sedang Menapaki Jalan yang Benar Menuju Denukliriasasi

Menteri Pertahanan AS James Mattis menyatakan pada hari Jumat (12/4/18) waktu setempat bahwa Washington optimis sambil tetap waspada atas situasi saat ini, dan meyakini bahwa mereka sedang menapaki jalan yang benar menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.



Terkait KTT antara Korea Utara dan AS, Menteri Mattis mengatakan bahwa penyelenggaraannya adalah demi penyelesaian masalah melalui negosiasi.



Ditambahkannya, Presiden Moon Jae-in terus menjalankan strategi tekanan hingga sekarang, dan hal ini bisa memicu kesepakatan dalam penyelenggaraan KTT antar-Korea mendatang.



Menteri Pertahanan AS juga menekankan bahwa dialog antara Korea Utara dan AS bertujuan untuk mengatasi krisis nuklir Korea Utara melalui negosiasi diplomatis.