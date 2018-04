Washington: Tanggal dan Lokasi KTT antara Korut dan AS Belum Ditentukan

Seorang pejabat tinggi AS mengatakan pada hari Jumat (13/4/18) bahwa tanggal dan lokasi penggelaran KTT antara Korea Utara dan AS belum ditentukan.



Menurut kantor berita Reuters, pejabat tersebut berbicara kepada para wartawan mengenai persiapan KTT antara Korea Utara dan AS serta KTT antara AS dan Jepang.



Dikatakannya, setelah Presiden Trump menerima undangan dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, kontak dengan berbagai pihak terus dilakukan.



Secara khusus, Washington berterima kasih kepada Presiden China Xi Jinping yang berusaha untuk menjelaskan kegiatan diplomasi antara Korut dan China kepada AS.



Ditambahkannya, KTT antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan diselenggarakan di resor pribadi Trump Mar A Lago di Florida mulai tanggal 17 hingga 19 April mendatang dengan pokok bahasan ancaman nuklir Korea Utara.