Trump: Hal yang Sangat Bagus Akan Terjadi dalam KTT antara Korut dan AS

Presiden AS Donald Trump memperlihatkan harapan akan kesuksesan KTT antara Korea Utara dan AS yang akan digelar pada tanggal 12 Juni mendatang.



Presiden Trump mengatakan pada hari Kamis (10/5/18) waktu setempat bahwa dirinya akan bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran global, dan hal yang sangat baik bagi dunia diharapkan akan terjadi di sana.



Selain itu, Trump menilai bahwa pembebasan 3 tahanan AS dari Korea Utara sebagai hal yang sangat positif bagi Kim Jong-un sendiri dan juga Korea Utara.



Menjawab pertanyaan wartawan, Trump mengatakan bahwa KTT antara Washington dan Pyongyang akan berlangsung dengan sukses.



Sementara itu, Gedung Putih menilai bahwa pihaknya telah melihat sinyal yang positif dari Korea Utara.



Saat ditanya mengapa Washington merasa yakin atas tekad denuklirisasi Korea Utara, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa AS telah melihat sinyal postif dari Korea Utara, baik melalui pembebasan 3 tahanan AS maupun penghentian uji coba rudal balistik dan penelitian program nuklir.