Media Jepang Menyebutkan Kemungkinan Kehadiran Presiden Xi dalam KTT Korut-AS

Harian Jepang Mainichi Shimbun mengabarkan bahwa Presiden China Xi Jinping kemungkinan akan hadir dalam KTT antara Korea Utara dan AS yang akan digelar di Singapura pada tanggal 12 Juni.



Menurut Mainichi Shimbun, pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih AS, Victoria Coates, mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (10/5/18) waktu setempat bahwa kemungkinan 3 pemimpin negara, yakni Korea Utara, AS dan China, akan hadir dalam KTT antara Korut dan AS. Jika Presiden Xi hadir dalam KTT tersebut, para tokoh utama yang menandatangani perjanjian gencatan senjata Perang Korea, yakni AS, China dan Korea Utara akan bertemu di satu tempat.



Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Xi berkunjung ke Singapura, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam pengarahan rutin pada hari Jumat (11/5/18) hanya mengatakan bahwa KTT antara Korut dan AS diharapkan akan meraih keberhasilan.