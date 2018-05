Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS akan mengizinkan sektor swasta untuk melakukan investasi di Korea Utara jika Pyongyang setuju untuk membongkar program senjata nuklir secara penuh.



Pompeo yang beberapa waktu lalu kembali dari perjalanan keduanya ke Pyongyang mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Minggu (13/5/18) saat melakukan wawancara dengan Fox News.



Pihaknya juga menyambut baik langkah awal Korea Utara untuk meruntuhkan lokasi uji coba nuklir, menjelang pertemuan puncak dengan AS.



Pompeo sebelumnya mengatakan jika Pyongyang mengambil aksi denuklirisasi yang tegas, AS akan bekerja keras dengan Korea Utara untuk mencapai kemakmuran setingkat Korea Selatan.



Sebelumnya Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton menilai bahwa Korea Utara harus menyingkirkan pengembangan uranium dan daur ulang plutonium secara penuh, sebelum mendapatkan imbalan.



Sementara itu, Presiden Trump menilai sikap Korea Utara yang membongkar lokasi uji sebagai tindakan yang cerdas dan sopan.