Menlu Korea Selatan dan AS Sepakat Jamin Perkembangan Korea Utara Pasca Denuklirsasi

Menteri Luar negeri Korea Selatan dan AS mengadakan pertemuan di Washington pekan lalu untuk membicarakan kerja sama menjelang pertemuan KTT antara Korea Utara dan AS yang akan digelar bulan depan.



Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pihaknya akan bekerja keras agar Korea Utara dapat berkembang setingkat Korea Selatan jika pemimpin Kim Jong-un mengambil langkah tegas untuk melaksanakan denuklirsasi dengan cepat.



Jika Korea Utara memilih berada dalam jalur yang tepat, AS akan menyambutnya dengan masadepan yang penuh perdamaian dan kemakmuran.



Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan antara dua Menteri Luar Negeri, muncul kekhawatiran bahwa AS akan menarik mundur pasukannya dari Korea Selatan jika deklarasi berakhir perang atau perjanjian damai tercapai.



Namun menteri luar negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa menjawab keduanya tidak membahas masalah tersebut.



Kang mengungkapkan keduanya kembali memastikan bahwa pasukan AS akan tetap memainkan peran penting di Korea Selatan demi perdamaian dan stabilitas wilayahnya.