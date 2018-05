Donald Trump Tetap Pertimbangkan KTT dengan Korea Utara Pada Tgl. 12 Juni

Presiden AS Donald Trump mengatakan pihaknya tetap mempertahankan jadwal KTT antara Korea Utara dan AS seperti semula yaitu pada tanggal 12 Juni.



Trump mengumumkan hal tersebut dalam pertemuan dengan wartawan dan warga AS yang dibebaskan dari Venezuela pada hari Sabtu (26/5/18) waktu setempat.



Trump menambahkan, jika dalam KTT dengan Korea Utara denuklirisasi Semenanjung Korea berhasil tercapai, hal itu akan membuahkan hasil positif baik bagi dua Korea maupun seluruh dunia.



Selain itu, pembahasan terkait rencana ulang pelaksanaan KTT dengan Korea Utara sedang berjalan dengan cukup baik.



Pada hari Sabtu (26/5/18), melalui akun twitternya Trump mengatakan bahwa “pembicaraan yang sangat produktif” sedang berlangsung dengan Korea Utara demi mengembalikan pelaksanaan KTT.



Pihaknya menulis tidak ada selisih pendapat tentang agenda KTT tersebut, namun meskipun sampai ada, hal itu tidak akan menjadi masalah.





[Photo : YONHAP News]