Presiden AS Donald Trump telah mengkonfirmasi bahwa para pejabat AS berada di Korea Utara untuk melanjutkan persiapan kemungkinan KTT dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.



Trump pada hari Minggu (27/5/18) dalam akun twitternya menulis bahwa tim AS telah tiba di Korea Utara untuk membuat pengaturan KTT, menambahkan bahwa pihaknya benar-benar percaya Korea Utara memiliki "potensi brilian" dan akan menjadi negara ekonomi dan keuangan yang besar suatu hari nanti.



Komentar Trump datang beberapa jam setelah juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa delegasi AS mengadakan pembicaraan dengan pejabat dari Korea Utara di desa gencatan senjata Panmunjeom dalam Zona Demiliterisasi.



Mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Sung Kim, memimpin delegasi tersebut. Sementara Pejabat Pentagon, Randall Schriver dan ahli Korea di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Allison Hooker, juga diketahui berada di tim. Delegasi Korea Utara dilaporkan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui.



The Washington Post mengatakan bahwa pertemuan akan dilanjutkan pada hari Senin dan Selasa di gedung Tongilgak di sisi utara Panmunjeom.







